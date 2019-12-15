В Москве неизвестный забрался на опору Крымского моста и отказывался слезать

В центре Москвы неизвестный вскарабкался на одну из опор Крымского моста и отказался спускаться. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Как уточняется, сообщение об экстремале поступило в 11:46. На месте работали спасатели, психологи и сотрудники полиции. В Сети появились кадры с места происшествия.

В настоящий момент "скалолаза" удалось спасти. После скандальной выходки его отправили в ОВД "Хамовники".

Источник Лайфа в правоохранительных органах отметил, что мужчина пьян, с собой у него никаких документов не оказалось. Он утверждает, что приехал в столицу на заработки, однако работодатель обманул его и не выплатил 22 тысячи рублей.