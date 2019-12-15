Школьникам на Ямале давали возможность взять тёплые вещи при эвакуации

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Одна из учениц школы "Земля родная" в Новом Уренгое дала комментарий Лайфу относительно произошедшего.

Я не знаю, почему дети не оделись, но нас заводили в раздевалку за куртками и сменной обувью, отмечает девушка.

Другие ученики сообщили, что заболевшие есть, но их немного.

Напомним, во время эвакуации дети прыгали из окон на первом этаже без верхней одежды. Видео попало в "Ютуб". Как заявили местные власти, учебная тревога носила информационный характер. Директор школы пообещала разобраться в инциденте, во время которого она отсутствовала.

Автор:
ВР
Варвара Романова
Соавторы:
Райля  Гареева
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