В Калуге двое подростков сбежали из своих домов и три дня жили в канализации

Чтобы не допустить повторения произошедшего, правоохранители пообещали провести профилактические мероприятия в отношении подростков и их семей.

В Калуге нашли двух подростков, покинувших свои дома 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Беглецов обнаружили в тот момент, когда они прогуливались по городу. Подростки рассказали, что трое суток прятались от родных и правоохранителей, потому что не хотели, чтобы их нашли.

Всё это время они гуляли по малолюдным местам, искали алюминиевые банки и сдавали их в пункты приёма металлолома, покупая на вырученные деньги еду. На ночь несовершеннолетние спускались в канализационный люк.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют условия, в которых росли дети. Чтобы не допустить повторения произошедшего, правоохранители пообещали провести профилактические мероприятия в отношении подростков и их семей.

Ранее сообщалось, что двух влюблённых подростков, сбежавших из белорусского города Новолукомля, нашли в Брянской области.