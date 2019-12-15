Киевский патриархат опроверг сообщения о своей ликвидации

Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата назвала ложными заявления о юридической ликвидации организации. Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.

В УПЦ КП заявили, что представители ПЦУ при помощи Минкульта Украины самостоятельно внесли данные о прекращении деятельности КП в реестр, что является незаконным.

Напомним, накануне предстоятель ПЦУ Епифаний Думенко заявил о прекращении существования КП и УАПЦ. Также в ПЦУ призвали Филарета примириться.