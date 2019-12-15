В Петербурге обокрали 92-летнюю блокадницу

Сосед пожилой женщины украл у неё продукты, личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей.

В Северной столице задержали 28-летнего мужчину, ограбившего 92-летнюю жительницу блокадного Ленинграда. Об этом сообщается на сайте Управления МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что на пенсионерку напал её сосед по коммунальной квартире.

— Установлено, что 28-летний сосед женщины по коммунальной квартире зашёл в комнату 92-летней блокадницы и, применив к ней физическую силу, похитил продукты питания, личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей, — уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении задержанного возбудили дело по статье "Грабёж".