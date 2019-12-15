На юге Италии 54 тысячи человек эвакуированы из-за бомбы времён войны

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54 тысячи человек эвакуированы из итальянского города Бриндизи, где ранее нашли бомбу времён Второй мировой войны. Об этом сообщает Art News.

Боеприпас был найден в ноябре во время строительства кинотеатра. Сегодня запланировано его разминирование. В операции участвуют тысяча правоохранителей и 250 волонтёров.

Напомним, ранее в Кёльне обнаружили 500-килограммовую английскую бомбу времён Второй мировой войны. В связи с этим были эвакуированы шесть с половиной тысяч человек.

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