На юге Италии 54 тысячи человек эвакуированы из-за бомбы времён войны

54 тысячи человек эвакуированы из итальянского города Бриндизи, где ранее нашли бомбу времён Второй мировой войны. Об этом сообщает Art News.

Боеприпас был найден в ноябре во время строительства кинотеатра. Сегодня запланировано его разминирование. В операции участвуют тысяча правоохранителей и 250 волонтёров.

Напомним, ранее в Кёльне обнаружили 500-килограммовую английскую бомбу времён Второй мировой войны. В связи с этим были эвакуированы шесть с половиной тысяч человек.