Пушков оценил нежелание Польши делать Россию врагом

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ считает, что Варшава сегодня не хочет выглядеть адептом холодной войны.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поведение Польши на фоне саммита в Париже и общения президента России Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По мнению государственного деятеля, Варшава не меняет политику, а лишь корректирует собственную риторику.

— В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами холодной войны. В Европе заметно снижение ожесточённости в адрес России. На это и реагирует Варшава, — написал сенатор в Twitter.

Ранее глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский заявил, что попытки сделать из России врага и настроить её на антагонизм с Западом могут навредить Польше. Тем временем в Совфеде уже успели отреагировать на данное заявление и выразить надежду, что "наметившееся потепление в Европе — не временное, а только начинающееся явление".