Путин расширил эксперимент по налоговому режиму для самозанятых россиян

Президент РФ Владимир Путин расширил территорию эксперимента по налоговому режиму для самозанятых ещё на 19 регионов страны. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Теперь эксперимент затронет Северную столицу, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирию.
Напомним, ранее была названа дата введения налога для самозанятых по всей России. С 2019 года тестовый налоговый режим действует в четырёх субъектах РФ: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц могут платить подоходный налог от 4 до 6% в зависимости от того, кому оказывают услуги.
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