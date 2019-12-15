Директор школы — об ученике, случайно прострелившем себе голову: Он был добрым

Погибший подросток не имел проблем с учёбой и одноклассниками. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки столицы. Комментарий дала директор школы, в которой обучался юноша, Арина Миллер.

— Он был скромным и добрым мальчиком, проблем с учёбой или одноклассниками не имел. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мы приносим искренние соболезнования семье мальчика и его близким, — сказала Миллер.

Напомним, 16-летний юноша получил огнестрельное ранение, играя с пистолетом отца. Позже выяснилось, что подросток был пьян.