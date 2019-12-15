Туристы рассказали о приметах, которые соблюдают во время поездок

Несмотря на то что человечество стоит на пороге 20-х годов XXI века, вера в сверхъестественное в людях до сих пор жива.

Портал Aviasales опросил путешественников на предмет того, какие приметы и правила они соблюдают, чтобы их поездка прошла удачно.

Так, по данным исследования, которое приводит РИА "Новости", среди 35 тысяч респондентов около трети опрошенных аплодируют пилотам после того, как шасси самолёта касается земли. Таким образом пассажиры благодарят пилотов за мягкую посадку.

Ещё 29 процентов россиян признались, что обязательно присаживаются перед выходом из дома. Некоторым это помогает вспомнить о вещах, которые они забыли взять с собой в путешествие. Другие вспоминают, выключили ли они газ, воду, закрыли ли все окна и выключили ли все электрические приборы.

Также 23 процента опрошенных рассказали, что считают плохой приметой возвращаться домой с полпути. А уж если это всё-таки сделать пришлось, непременно смотрятся в зеркало, чтобы уберечься от "беды".

Остальные 15 процентов предпочитают не болтать о предстоящей поездке, "дабы не сглазить" её.

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