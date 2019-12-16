Соавтор интервью с Владимиром Зеленским рассказал об общении с ним

На протяжении всего интервью украинский лидер говорил на русском языке, не переходя на "мову", как его предшественник.

Впервые за шесть лет между российскими журналистами и президентом Незалежной состоялся полноценный разговор. Об этом Лайфу рассказал соавтор интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским журналист Павел Зарубин.

Он отметил, что президент Украины спокойно побеседовал с журналистами телеканала "Россия 1", в то время как его предшественник Пётр Порошенко "постоянно кричал и практически хамил".

Более того, по поведению Зеленского складывалось ощущение, что он бы продолжил беседу, если бы его не начал отвлекать замглавы офиса президента Незалежной. Зарубин утверждает, что этот момент тоже попал в объектив камеры.

— Видно, что у заместителя главы офиса президента Украины вообще такое словечко с губ срывается, когда он видит микрофон, какой канал мы представляем. И он начинает давать знаки президенту, что не стоит общаться. Именно поэтому разговор в итоге был свёрнут. Но было видно, что Зеленский и далее был не против говорить, — заявил он.

При этом он отметил, что на протяжении всего интервью Зеленский говорил на русском языке, не переходя на "мову", как его предшественник.

В целом у соавтора интервью было ощущение, что украинский лидер готов к диалогу с Россией.

— Мы же видим, какие сигналы поступают. Что он, в принципе, готов к диалогу по разным вопросам. Он же в интервью говорит главную фразу: "что, наконец, важно, что мы стали общаться". Это действительно важно, — подытожил он.

Ранее телеканал "Россия 1" сообщил о том, что его журналистам удалось взять интервью у Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четвёрки", прошедшего в Париже. Сам же президент Украины позже заявил, что никакого интервью не давал и лишь ответил журналистке, которая "что-то спросила" у него в коридоре.