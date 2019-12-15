В Домодедово неадекватный пассажир S7 заявил, что взорвёт самолёт

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Фото © Ладислав Карпов / ТАСС (архив)

Правоохранители сейчас проверяют воздушное судно, следов взрывчатки пока не обнаружено.

В столичном аэропорту Домодедово задержали перед взлётом рейс Москва — Краснодар авиакомпании S7 из-за неадекватного пассажира. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина заявил одному из своих соседей, что у него с собой есть взрывное устройство и он собирается привести его в действие.

В лайнере было 165 пассажиров (из них шестеро детей) и восемь членов экипажа. Злоумышленника задержали, он доставлен в отделение полиции. Сейчас самолёт проверяют, взрывное устройство пока не обнаружено.

По данным источника Лайфа, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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