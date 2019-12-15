Главная новогодняя красавица страны отправилась в Москву

Главную новогоднюю ёлку страны отправили из Можайского городского округа в Москву на специальном автопоезде. Её установят на Соборной площади Кремля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора и Правительства Московской области.

Губернатор Московской области в свою очередь сообщил, что в регионе готовы подобрать ёлку и для следующего Нового года.

Напомним, 90-летняя 25-метровая ель выросла в Подмосковье. Лайф вёл прямую трансляцию рубки дерева.