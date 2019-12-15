"Мужики это делают от безделья". Депутат Ищенко — о забравшемся на Крымский мост

Политик опубликовал в своей соцсети видео, на котором он активно комментирует инцидент, произошедший сегодня в центре Москвы.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко опубликовал на своей странице в соцсети видео инцидента с человеком, забравшимся на Крымский мост в Москве. Кадры опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Политик активно комментирует ситуацию, обсуждая происходящее с оказавшейся рядом сотрудницей коммунальных служб.

Ищенко зло посмеялся над инцидентом и выразил мнение, что "мужики это делают от безделья".

Во фракции КПРФ Лайфу прокомментировали поведение политика — бывшего члена партии.

— Какой-то человек высказывается в соцсетях. В сетях высказывается 25 миллионов человек. К партии он не имеет никакого отношения, — ответил руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.

В партии также добавили, что Ищенко был исключён из объединения ещё два месяца назад.

Адвокат Искандер Фахретдинов прокомментировал ситуацию с политиком, отметив, что его могут привлечь к административной ответственности за "мелкое хулиганство", максимум — уволить с работы, если "поднимется шумиха".

Андрей Ищенко был кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Приморья. Однако внезапно он снял свою кандидатуру. По одной из версий, это произошло из-за того, что стали известны действия политика, связанные с захватом земель, обманом дольщиков и нарушением закона.

Ранее Лайф рассказывал о мужчине, который залез на Крымский мост в Москве.