Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Франция обратилась к России с просьбой передать стране останки соратника Наполеона — генерала Гюдена, которые были найдены в июле в центре Смоленска. Об этом сообщает Point.

— Президент Эмманюэль Макрон действительно попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена. Запланирована церемония с участием Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сперва должна пройти церемония для почтения памяти ближайшего соратника Наполеона, после чего его останки захоронят.

Напомним, в июле в центре Смоленска археологи обнаружили останки соратника Наполеона — генерала Гюдена. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России передать их Франции, если сторона обозначит свою заинтересованность на этот счёт.