Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решения конфликта в Донбассе

Что касается изменения минских соглашений, то их сначала нужно будет обсудить с ДНР и ЛНР.

Президент Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на юго-востоке страны, однако для этого ему необходимо обладать незыблемым авторитетом и доминированием на политической арене.

— Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине, — сказал он в ходе интервью.

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что внесение изменений в минские договорённости будет возможно только при наличии диалога между Киевом и Донбассом.

Если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за её пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер.

Напомним, ранее лидер Незалежной предложил внести изменения в минские соглашения. В частности, по его словам, "некоторые вещи можно изменить", поскольку с заключения договорённостей прошло уже 4 года. Также он подчеркнул, что позиция Украины заключается в получении контроля над границей до выборов в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.