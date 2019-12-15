Ротару ещё вернётся в Москву до конца года

Директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может вернуться в столицу России в ближайшее время, сообщает "Газета.ru".

Лавров отметил, что у исполнительницы много предложений о выступлениях, но концертных планов пока нет. Ротару приедет, если сама захочет.

— Это, скажем так, дело её желания — предложений много есть, очень много. Сейчас закончились съёмки в России, сегодня София Михайловна улетела из Москвы, — сообщил директор артистки.

Он добавил, что 15 декабря у певицы должна быть встреча в Ницце, но она вернётся до конца 2019 года в Москву, чтобы выступить на мероприятии, о котором Лавров пока не может ничего рассказать.

— Надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут, — добавил директор Ротару.

Напомним, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года". Представители объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления. Однако коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно. Её поддержали Лев Лещенко и Владимир Винокур, а концертный директор певицы заявил, что кто-то организовал травлю. Позже София Ротару поделилась впечатлениями от первого концерта после возвращения.