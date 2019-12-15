Украинец получил год условно за советский флаг в День Победы

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

На Украине суд приговорил жителя Одесской области к году условно за выход на улицы в День Победы с советским флагом. Об этом сообщает "Бессарабия Inform".

9 Мая мужчина привязал к своему велосипеду георгиевскую ленточку и красный флаг с изображением серпа и молота. За это на него и завели административное и уголовное дела.

Суд признал его виновным в пропаганде символики "коммунистического тоталитарного режима" и приговорил к одному году условно. Также мужчину обязали оплатить все расходы по делу, сумма которых составила более 37 тысяч рублей.

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