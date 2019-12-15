В Кремле заявили, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе

В ближайшее время потепления отношений между двумя мировыми державами ждать не стоит.

Отношения между США и Россией находятся в глубочайшем кризисе, поэтому визит главы МИД РФ Сергея Лаврова вряд ли изменил бы ситуацию и "вывел её на позитив". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы [Россия и США] находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести всё в позитив, — заявил Песков.

В заключение пресс-секретарь Путина отметил, что не стоит надеяться на потепление отношений между странами и на то, что найдётся "повод для какого-то оптимизма".

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, Трамп также назвал встречу очень хорошей.

Однако в Кремле не увидели сдвигов в отношениях РФ и США после встречи Трампа и Лаврова.