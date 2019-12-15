В Москве полицейские застрелили мужчину, порезавшего мать

На юго-востоке Москвы полицейские в ходе задержания застрелили мужчину, напавшего с ножом на мать и попытавшегося оказать сопротивление правоохранителям. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

35-летний Владислав Б. нанёс матери несколько ножевых ранений, после чего женщина успела позвонить в полицию. Когда на место инцидента прибыли правоохранители, мужчина оказал им сопротивление и стал угрожать предметом, похожим на пистолет, в результате чего был застрелен. Уточняется, что сейчас его мать находится в удовлетворительном состоянии.

По данным источника, Владислав Б. был агрессивен и состоял на учёте в ПНД.