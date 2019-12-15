В Кремле рассказали, при каком условии сохранится транзит газа через Украину

Транзит газа через территорию Незалежной будет продолжен в том случае, если это будет экономически и коммерчески выгодно для "Газпрома". Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что вопрос транзита активно обсуждался во время саммита "нормандской четвёрки" в Париже, однако пока рано говорить о подробностях.

— Остаются ли трудности? Да, остаются. Их ещё предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент, — заявил он в эфире передачи "Большая игра".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия сохранения транзита газа, которые предлагает Киев, пока неприемлемы.