Появились фото и видео буксировки затонувших плавдока и подлодки в Севастополе

33

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-З80, которая затонула вместе с плавдоком ПД-16 в ночь на 15 декабря в Севастополе.

<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев, угрозы экологии из-за инцидента в Южной бухте Севастополя нет, сообщает РИА "Новости".

Развожаев отметил, что в настоящее время проведены все необходимые работы, ограждение разлива нефтепродуктов оперативно завершено.

Напомним, плавдок и подводная лодка затонули в Севастополе в ночь на воскресенье. Позже появилась информация об их утилизации. Экипаж пытался спасти судно до последнего.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×