Появились фото и видео буксировки затонувших плавдока и подлодки в Севастополе

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-З80, которая затонула вместе с плавдоком ПД-16 в ночь на 15 декабря в Севастополе.

Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев, угрозы экологии из-за инцидента в Южной бухте Севастополя нет, сообщает РИА "Новости".

Развожаев отметил, что в настоящее время проведены все необходимые работы, ограждение разлива нефтепродуктов оперативно завершено.

Напомним, плавдок и подводная лодка затонули в Севастополе в ночь на воскресенье. Позже появилась информация об их утилизации. Экипаж пытался спасти судно до последнего.