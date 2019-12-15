Премьер Греции посетит Россию с визитом

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что премьер страны Кириакос Мицотакис посетит Россию с визитом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте греческого внешнеполитического ведомства.

— В рамках активизации наших связей я отправился в Москву, встретился с господином Лавровым (Сергей Лавров, глава МИД РФ. — Прим. Лайфа), он приедет в Афины, премьер-министр (Греции. — Прим. Лайфа) посетит Москву, — говорится в сообщении.

Конкретная дата визита пока что не уточняется.

Напомним, ранее делегация из Греции со скандалом покинула церемонию с участием Реджепа Эрдогана. Уточняется, что это был протест против "провокационных заявлений" президента Турции.