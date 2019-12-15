Путин пожелал успехов участникам фестиваля Российского движения школьников

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам IV Зимнего фестиваля Российского движения школьников в рамках торжественного закрытия форума. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В своей речи лидер страны отметил, что фестиваль, объединяющий активных ребят из разных регионов, всегда проходит ярко и на высокой творческой ноте. Программа мероприятия позволяет участникам попасть в круговорот общественных, культурных и спортивных событий, а также познакомиться с новыми интересными людьми.

— Уверен, что нынешний фестиваль надолго запомнится особой, тёплой и доброжелательной атмосферой. А знания и опыт, полученные на его площадках, обязательно помогут в достижении намеченных целей, — добавил Владимир Путин.

Президент, пользуясь случаем, поздравил всех с наступающими праздниками.

IV Зимний фестиваль Российского движения школьников проходил в Москве с 13 декабря.

Ранее Владимир Путин назвал фестиваль "Площадь искусств" одним из главных праздничных событий.