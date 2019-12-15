Десять человек погибли при пожаре на фабрике вентиляторов в Бангладеш

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По меньшей мере десять человек погибли на окраине Дакки в результате пожара на фабрике, специализирующейся на производстве потолочных вентиляторов. О трагическом инциденте сообщает местное новостное агентство Bdnews24.

<p>Фото © <a href="http://jatirkhantha.com.bd/%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80%e0%a6%aa%e0%a7%81%e2%80%8c%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f/" target="_blank">jatirkhantha</a></p>

Тела нашли после того, как пожарным удалось взять под контроль бушующее пламя. Представители экстренных служб отметили, что рабочие оказались заперты в ловушке из-за того, что возгорание вспыхнуло рядом с выходом.

Пока не известно, сколько человек находились на фабрике в момент происшествия. Есть основания полагать, что число жертв увеличится. Причины пожара устанавливаются.

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