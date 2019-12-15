Десять человек погибли при пожаре на фабрике вентиляторов в Бангладеш

По меньшей мере десять человек погибли на окраине Дакки в результате пожара на фабрике, специализирующейся на производстве потолочных вентиляторов. О трагическом инциденте сообщает местное новостное агентство Bdnews24.

Тела нашли после того, как пожарным удалось взять под контроль бушующее пламя. Представители экстренных служб отметили, что рабочие оказались заперты в ловушке из-за того, что возгорание вспыхнуло рядом с выходом.

Пока не известно, сколько человек находились на фабрике в момент происшествия. Есть основания полагать, что число жертв увеличится. Причины пожара устанавливаются.