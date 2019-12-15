В Южной Корее россиянин без прав сбил насмерть двух человек

В Южной Корее 26-летний россиянин сбил насмерть двух дорожных рабочих. Об этом сообщает MBC.

Молодой человек во время движения на автомобиле попытался объехать строительные работы на пешеходном переходе, в результате чего наехал на местных рабочих. Они были госпитализированы, но скончались в больнице.

По данным телеканала, россиянин скрылся с места ДТП, но через несколько часов сам пришёл в полицию. Также уточняется, что у молодого человека не было водительских прав.