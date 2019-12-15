Лайф публикует видео с места ДТП под Нижним Новгородом, где перевернулся автобус

В распоряжении Лайфа появилось видео с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Нижегородской области, который вёз 49 человек из города Иваново в Дзержинск.

Точная причина аварии пока не известна, но, по данным Лайфа, в момент инцидента шёл снег с дождём.

По последним данным, 13 пострадавших были доставлены в балахнинскую районную больницу, из них трое в тяжёлом состоянии. Ещё шесть человек, получивших травмы в ДТП, обратились за медицинской помощью в больницу Дзержинска.

Напомним, автобус с 49 пассажирами, следовавший по маршруту Иваново — Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся.