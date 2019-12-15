Глава ПЦУ анонсировал визит патриарха Варфоломея на Украину

Предстоятель раскольнической так называемой Православной церкви Украины Епифаний Думенко в ходе литургии по случаю годовщины ПЦУ рассказал, что в ближайшее время Незалежную посетит константинопольский патриарх Варфоломей. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
— В ближайшее время Украину посетит патриарх вселенский Варфоломей, — заявил Думенко.
При этом он отметил, что в новом году к ПЦУ присоединится ещё несколько церквей.
Ранее "Православная церковь Украины" заявила о ликвидации Киевского патриархата и УАПЦ.
Напомним, ПЦУ образовалась на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года при слиянии двух неканонических церковных структур, которые действовали в стране. Во главе "новой автокефальной церкви" встал Епифаний Думенко.
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