Глава ПЦУ анонсировал визит патриарха Варфоломея на Украину

Предстоятель раскольнической так называемой Православной церкви Украины Епифаний Думенко в ходе литургии по случаю годовщины ПЦУ рассказал, что в ближайшее время Незалежную посетит константинопольский патриарх Варфоломей. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

— В ближайшее время Украину посетит патриарх вселенский Варфоломей, — заявил Думенко.

При этом он отметил, что в новом году к ПЦУ присоединится ещё несколько церквей.

Ранее "Православная церковь Украины" заявила о ликвидации Киевского патриархата и УАПЦ.

Напомним, ПЦУ образовалась на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года при слиянии двух неканонических церковных структур, которые действовали в стране. Во главе "новой автокефальной церкви" встал Епифаний Думенко.