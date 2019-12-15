Зимы не предвидится. "Фобос" рассказал, какой погоды ждать от следующей недели

В Москве обещают потепление до плюс шести, однако к концу недели возможны небольшие морозы.

Прогноз погоды на следующую неделю обещает потепление, об этом сообщают "Метеовести".

Жителей южных регионов России ждёт комфортная сухая погода, а столбики термометров в Крыму и на Кубани поднимутся до плюс 9–14 градусов.

Тенденция потепления сохранится на всей территории России.

Однако на Урале погода будет более зимней: там оттепели маловероятны и осадки будут выпадать в виде снега. В регионе будет преобладать температура от минус семи до минус двух градусов, что, впрочем, на 5–6 градусов теплее нормы.

В Москве, как и в Санкт-Петербурге, ожидаются дожди, в пятницу, возможно, со снегом. К концу недели температура воздуха в столице России понизится до нуля.

Ранее Лайф сообщал, что московская погода в декабре может побить 133-летний рекорд.