"Детей планируем". В Казани зарегистрировали брак двух трансгендеров — видео

Церемония прошла без помех, поскольку никто из работников загса не знал о "трансформации" молодожёнов.

Пара трансгендеров из Казани, брак которых официально зарегистрировали в Казани, поделилась с Лайфом планами на будущее.

Как ранее сообщали СМИ, в столице Татарстана зарегистрировали брак двух трансгендеров — Эрики и Виктора. Причём никто из работников загса не знал о трансформации, так как у каждого из супругов были соответственно изменены внешность и пол в документах.

Виктор поделился, что молодожёны планируют детей, но завести их в России будет проблематично.

— Детей планируем. Здесь жить комфортно. Но, вероятнее всего, не разрешат или будут какие-то сложности. Чтобы было комфортнее, скорее всего, в другой стране это будет происходить. Одного или двух [детей. — Прим. Лайфа] достаточно, думаю, — рассказал супруг.

Виктор также поделился, что сейчас они с Эрикой проводят вместе не всё время, так как он ездит в колледж на учёбу. Также молодой человек работает дизайнером удалённо.

— Эрика — стилист по наращиванию волос, преподаёт также. Я сильно ею горжусь. Мы вдохновляем друг друга, — добавил Виктор.

Будущему ребёнку супруги планируют рассказать о себе и объяснить, кто такие трансгендеры. По их словам, это может коснуться любого человека.