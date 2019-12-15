Американский эсминец в сопровождении российских военных вошёл в Чёрное море

Американский эсминец "Росс" ВМС США вошёл в воскресенье, 15 декабря, в юго-западную часть акватории Чёрного моря в сопровождении корабля "Вышний Волочёк" Черноморского флота, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
— Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Чёрного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США, — цитирует сообщение Национального центра управления обороной РИА "Новости".
Отметим, это уже восьмой заход американских ВМС в акваторию Чёрного моря в этом году. Ранее в октябре российские военные взяли на сопровождение американский эсминиец "Портер", а в сентябре — быстроходное военно-транспортное судно USNS Yuma ВМС США.
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