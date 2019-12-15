Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Фото © "ВКонтакте" / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в результате аварии в Нижегородской области, где перевернулся автобус с 49 пассажирами.

На данный момент четыре человека госпитализированы, девять пострадавших отпустили домой.

  1. Коняшова О. 1971 г.р. — сотрясение, ушибы рук (возможно, будет госпитализирована);
  2. Щипкова Н. 1983 г.р. — сотрясение, ушибы (госпитализирована);
  3. Мойсова В. 1947 г.р. — сотрясение (госпитализирована);
  4. Казакова И. 1960 г.р. — сотрясение, ушибы спинного шейного позвонка (госпитализирована);
  5. Коняшова А. 1944 г.р. — отпустили домой;
  6. Зорина А. 1991 г.р. — отпустили домой;
  7. Карабанова Л. 1968 г.р. — отпустили домой;
  8. Львова Г. 1968 г.р. — отпустили домой;
  9. Львова О. 1986 г.р. — отпустили домой;
  10. Лоснутова Т. 1961 г.р. — отпустили домой;
  11. Лоснутов В. 1955 г.р. — отпустили домой;
  12. Муратова Р. 1957 г.р. — отпустили домой;
  13. Деревянных О. 1990 г.р. — отпустили домой.

Напомним, автобус с 49 пассажирами, следовавший по маршруту Иваново — Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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