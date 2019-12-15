Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в результате аварии в Нижегородской области, где перевернулся автобус с 49 пассажирами.
На данный момент четыре человека госпитализированы, девять пострадавших отпустили домой.
- Коняшова О. 1971 г.р. — сотрясение, ушибы рук (возможно, будет госпитализирована);
- Щипкова Н. 1983 г.р. — сотрясение, ушибы (госпитализирована);
- Мойсова В. 1947 г.р. — сотрясение (госпитализирована);
- Казакова И. 1960 г.р. — сотрясение, ушибы спинного шейного позвонка (госпитализирована);
- Коняшова А. 1944 г.р. — отпустили домой;
- Зорина А. 1991 г.р. — отпустили домой;
- Карабанова Л. 1968 г.р. — отпустили домой;
- Львова Г. 1968 г.р. — отпустили домой;
- Львова О. 1986 г.р. — отпустили домой;
- Лоснутова Т. 1961 г.р. — отпустили домой;
- Лоснутов В. 1955 г.р. — отпустили домой;
- Муратова Р. 1957 г.р. — отпустили домой;
- Деревянных О. 1990 г.р. — отпустили домой.
Напомним, автобус с 49 пассажирами, следовавший по маршруту Иваново — Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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