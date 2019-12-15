"Стычка только с охраной". Корж опроверг драку с пожарными на концерте в Перми

После неприятностей, которые произошли во время и после концерта, состоявшегося в пятницу, 13-го, артист поверил в приметы.

Белорусский певец Макс Корж опроверг информацию о том, что на его минувшем концерте в комплексе УДС "Молот" в Перми произошли возгорание и столкновения фанатов с пожарными.

— Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! То, что там был реальный пожар и что пожарных били, — это неправда. Была стычка только с охраной, — написал артист в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Кроме того, исполнитель поблагодарил в своём посте рабочих пожарной службы, которые вовремя потушили фаеры и тем самым "подстраховали танцпол и освежили молодёжь".

Также Корж прокомментировал и неприятную новость о том, что автобус с его поклонниками попал в аварию и перевернулся.

— Слава богу, все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила, — сказал Корж.

В заключение исполнитель заметил, что раньше никогда не верил в "магию" пятницы, 13-го, однако произошедшие события заставили его пересмотреть свои взгляды.

Напомним, ранее стало известно, что на прошедшем концерте Макса Коржа в Перми фанаты начали потасовку с сотрудниками МЧС, которые тушили пожар, начавшийся из-за десятков фаеров, брошенных на пол.

Также Лайф писал, что на трассе в Свердловской области перевозивший фанатов Макса Коржа автобус съехал в кювет. Лайф публиковал кадры с места аварии.