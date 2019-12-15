Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе

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Фото © Pixabay

Ещё трое мужчин госпитализированы, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

В украинском городе Николаеве врачи сообщили о смерти 54-летнего дальнобойщика. После осмотра грузового автомобиля было найдено тело его 38-летнего напарника, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Кроме того, госпитализированы ещё три дальнобойщика, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл 14 декабря. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств.

По предварительной информации, мужчины употребляли в кафе еду и спиртные напитки. Образцы продуктов питания и алкоголя забрали на экспертизу.

Ранее Лайф рассказывал о дальнобойщике, спасшем кота.

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