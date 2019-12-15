В МЧС напомнили о самом важном критерии при покупке искусственной ёлки

4

Эксперты обратили внимание, что в преддверии Нового года необходимо заранее проконтролировать соблюдение всех правил пожарной безопасности.

В преддверии Нового года в МЧС России рассказали, как правильно выбрать искусственную ёлку. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

При выборе искусственной ёлки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке, — говорится в сообщении.

Также в МЧС России отметили, что вне зависимости от того, натуральная ель или нет, нельзя устанавливать её у выхода: в случае возгорания она перекроет путь из здания.

Эксперты ведомства напоминают, что в праздничный период стоит заранее проконтролировать соблюдение всех противопожарных норм.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×