В МЧС напомнили о самом важном критерии при покупке искусственной ёлки

Эксперты обратили внимание, что в преддверии Нового года необходимо заранее проконтролировать соблюдение всех правил пожарной безопасности.

В преддверии Нового года в МЧС России рассказали, как правильно выбрать искусственную ёлку. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

— При выборе искусственной ёлки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке, — говорится в сообщении.

Также в МЧС России отметили, что вне зависимости от того, натуральная ель или нет, нельзя устанавливать её у выхода: в случае возгорания она перекроет путь из здания.

Эксперты ведомства напоминают, что в праздничный период стоит заранее проконтролировать соблюдение всех противопожарных норм.