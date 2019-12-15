В МЧС напомнили о самом важном критерии при покупке искусственной ёлки

В преддверии Нового года в МЧС России рассказали, как правильно выбрать искусственную ёлку. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
— При выборе искусственной ёлки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке, — говорится в сообщении.
Также в МЧС России отметили, что вне зависимости от того, натуральная ель или нет, нельзя устанавливать её у выхода: в случае возгорания она перекроет путь из здания.
Эксперты ведомства напоминают, что в праздничный период стоит заранее проконтролировать соблюдение всех противопожарных норм.
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