Самолёт с превышением посадочной массы аварийно садится в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево садится самолёт Airbus 330 с превышением посадочной массы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

— Экипаж во время снижения сообщил, что превышена посадочная масса. Сейчас борт готовится к посадке, — цитирует агентство свой источник.

Борт следовал рейсом Москва (Шереметьево) — Гонконг.

По данным источника, во время полёта никаких неполадок на борту не было, он прошёл в штатном режиме. Борт должен совершить посадку в ближайшее время.

Все экстренные службы аэропорта уже находятся в полной готовности для того, чтобы встретить лайнер.