Член ПАСЕ предложил участие ДНР и ЛНР в "нормандском формате"

Представители непризнанных республик поддержали инициативу. По их словам, это поможет в решении конфликта.

Член парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ульрих Оэмэ предложил подключить ДНР и ЛНР к обсуждениям по урегулированию конфликта в непризнанных республиках. Об этом сообщает ТАСС.

— В переговорах в формате "нормандской четвёрки" — Германии, Франции, России и Украины отсутствует очень важный участник — это отдельные районы Донецкой и Луганской областей, — сказал Оэмэ после встречи с представителями ЛНР и ДНР.

Он добавил, что выступит с данной инициативой в ПАСЕ.

В ответ представители непризнанных республик заявили, что это очень важный шаг, который должен поспособствовать решению конфликта.

Напомним, девятого декабря в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четвёрки", после неё также произошла первая личная беседа глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также были проведены заседания в двустороннем формате. Отмечается, что переговоры прошли успешно, ими довольны российский лидер и канцлер ФРГ Ангела Меркель.