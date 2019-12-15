На "России-1" заявили, что не вырезали слово "протесты" из песни в эфире

Впрочем, на видеозаписи отчётливо слышно, что вместо половины слова — попросту тишина.

Телеканал "Россия-1" опроверг информацию о цензурировании песни "Би-2" для эфира музыкальной премии "Виктория". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что телеканал вырезал из эфира слово "протесты" в песне "Люди на эскалаторах". Её в эфире церемонии награждения группа "Би-2" исполняла совместно с Леонидом Агутиным и Мanizha.

На записи слышно, что певица произносит только первые и последние буквы слова.

— Телеканал "Россия-1" получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, — заявили в пресс-службе канала.

Как отмечает агентство, организаторы подчеркнули, что за эфир не отвечают, и отказались комментировать ситуацию.