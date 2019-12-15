В Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику

Руководство школы утверждает, что педагог обрезала лишь сантиметр волос, а вот остальное — проделки кого-то другого.

Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.

Инцидент произошёл в пятницу в городе Палласовке Волгоградской области, когда учительница Гульнара Мунтаева обрезала чёлку четырнадцатилетнему ученику, сделав это якобы из личной неприязни.

Директор школы утверждает, что Мунтаева отстригла всего сантиметр волос — их нашли в мусорном ведре, а полностью чёлку подростку обрезал кто-то другой.

Гульнара Мунтаева является классным руководителем подростков. Директор характеризует её как профессионального педагога, который заботится о своих учениках.

По словам Авдощенко, подросток, которому подрезали чёлку, тихий и спокойный мальчик из многодетной семьи. Конфликтов с другими детьми и с Мунтаевой у него не было.

Тем не менее в отношении учительницы началась проверка. На время служебного расследования она отстранена от работы.

Родители подростка отказались от претензий в адрес Мунтаевой.