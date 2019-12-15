В Сети появилось видео из самолёта, аварийно севшего в Шереметьево

Самолёт Airbus А330 рейсом Москва — Гонконг был вынужден экстренно вернуться в Шереметьево из-за того, что один из пассажиров разбил голову. Видео опубликовал паблик "Инцидент | Москва" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что пассажир потерял сознание. Сейчас на месте работают медики.

Ранее сообщалось, что Airbus 330 компании "Аэрофлот" совершил успешную посадку в аэропорту столицы. По более ранней информации, борт сел в Шереметьево с превышением максимальной посадочной массы.