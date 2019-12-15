В Кремль привезли главную новогоднюю ёлку страны — видео

В Кремль привезли главную новогоднюю ёлку страны. Символом одного из самых любимых праздников стала 25-метровая красавица возрастом 90 лет.

Ожидается, что своё место на Соборной площади она займёт уже 23 декабря. При этом 25 декабря в Кремле пройдёт Общероссийская новогодняя ёлка, куда приедет около шести тысяч ребят со всей страны. Символ праздника в этом году украсят в стиле народных промыслов.

Напомним, ёлку выбирали из 12 претендентов. Найти ту самую удалось на территории Бородинского лесничества в Можайском городском округе. Ранее Лайф вёл прямую трансляцию того, как ёлку привезли в Кремль.