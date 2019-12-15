Компания Nord Stream запросила разрешение у Германии на прокладку труб

Компания Nord Stream 2 запросила разрешение у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии на то, чтобы проложить трубы газопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии зимой и весной 2020 года. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя компании.

Рассмотрение запроса запланировано на 16 декабря, однако окончательный ответ в этот день вынесен не будет.

До этого немецкая газета Bild сообщала, что заявка нужна по следующей причине: ранее обговаривались требования, исходя из которых прокладка труб не должна навредить популяции водоплавающих птиц — они зимуют в районе Поморской бухты.

По данным издания, необходимость строительства в зимний период обусловлена тем, что компания поздно получила разрешение на строительство от властей Дании. Кроме того, США в 2020 году намерены ввести санкции в отношении компании, поэтому достроить трубопровод стараются как можно быстрее.

Ранее на Украине выразили надежду на то, что благодаря санкциям удастся прервать строительство "Северного потока — 2". До этого комитет сената США одобрил пакет новых санкций. В бундестаге заявили, что правительство ФРГ капитулировало перед США по вопросу о "Северном потоке — 2", который является совместным экономическим проектом России и Германии.