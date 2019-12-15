Лайнер "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево из-за переевшего снотворное пассажира

Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира, который выпил слишком много снотворного из-за боязни лететь.

По информации Лайфа, героем истории оказался мужчина из Санкт-Петербурга. Его пытались разбудить для приёма пищи, однако этого сделать не удалось, после чего и было принято решение о возврате лайнера в аэропорт вылета.

По данным портала Flightradar24, самолёт уже пролетел Ярославль и Кострому и находился около получаса в воздухе, после чего начал возвращаться в столицу.

Напомним, рейс Москва — Гонконг авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден вернуться в Шереметьево из-за нештатной ситуации на борту. Посадка лайнера прошла успешно, несмотря на превышенную посадочную массу.