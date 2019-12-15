Вернувшийся в Шереметьево лайнер "Аэрофлота" вылетел в Гонконг

Airbus A330 "Аэрофлота", который был вынужден вернуться в Шереметьево, вновь вылетел в Гонконг. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.

Самолёт вылетел из московского аэропорта в 23:49

Напомним, рейс Москва — Гонконг авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден вернуться в Шереметьево из-за нештатной ситуации на борту. Посадка лайнера прошла успешно, несмотря на превышенную посадочную массу. Причиной происшествия стал пассажир, который употребил слишком много снотворного перед вылетом из-за того, что боится летать.