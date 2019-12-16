В Красноярском крае из горящей двухэтажки спасли 25 человек

В Красноярском крае разгорелся обширный пожар в двенадцатиквартирном двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в посёлке Байкит. Сообщается, что возгорание произошло на втором этаже дома, а впоследствии через крышу распространилось на другие жилплощади.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 25 человек, из них пять — дети.

Отмечается, что в тушении пожара участвовало 22 человека и семь единиц техники.