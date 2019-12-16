Турция пригрозила США признать геноцид индейцев в ответ на резолюцию об армянах

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Фото © Flickr / Perwira Saputra

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент готов принять резолюцию о геноциде индейцев в США в ответ на признание Соединёнными Штатами угнетения армян в Османской империи в 1915 году. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber.

Он добавил, что в стране открыто более миллиона документов о событиях того периода, и пригласил американскую сторону приехать и лично изучить их.

Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, 12 декабря США признали геноцид армян 1915 года. Турция же назвала резолюцию безответственной и обвинила американский сенат в однобокости взглядов на историю ради политической выгоды.

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