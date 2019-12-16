Турция пригрозила США признать геноцид индейцев в ответ на резолюцию об армянах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент готов принять резолюцию о геноциде индейцев в США в ответ на признание Соединёнными Штатами угнетения армян в Османской империи в 1915 году. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber.

Он добавил, что в стране открыто более миллиона документов о событиях того периода, и пригласил американскую сторону приехать и лично изучить их.

— Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США, — подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, 12 декабря США признали геноцид армян 1915 года. Турция же назвала резолюцию безответственной и обвинила американский сенат в однобокости взглядов на историю ради политической выгоды.