Второй за вечер самолёт "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Сургут, вернулся в Шереметьево.

По информации портала Flightradar24.com, самолёт вылетел из столицы в 22:27. Менее чем через 20 минут после взлёта лайнер начал разворачиваться в районе населённого пункта Нагорье. После этого "боинг" сделал несколько кругов над Дубной, вырабатывая топливо, и направился в сторону аэропорта.

Причины инцидента пока не уточняются.

Ранее в Шереметьево вернулся другой самолёт "Аэрофлота". Рейс Москва — Гонконг приземлился в столице после того, как на его борту не смогли разбудить пассажира. Оказалось, что тот перебрал со снотворным, так как боялся лететь. Сейчас лайнер вновь отправился в сторону Китая.