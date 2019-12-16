В высокогорном районе Ингушетии неизвестные разрушили древние башни

Глава муниципального района призвал всех, кто видел вандалов, сообщить об этом в отдел полиции.

В Республике Ингушетия неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе. Об этом в своём инстаграме сообщил глава района Ахмед Льянов. Сейчас поисками злоумышленников занимается полиция.

— Неизвестные вандалы разгромили древние башенные постройки. Следы погрома обнаружил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев, который проводил мониторинг исторических памятников, — написал Льянов.

Он также призвал всех очевидцев акта вандализма сообщить об этом в правоохранительные органы и выразил надежду на то, что виновников в скором времени найдут и накажут по справедливости.

По словам Гогиева, который обнаружил разрушения, акт вандализма был совершён несколько дней назад. Неизвестные выломали арочные камни башен в селении Бейни и подготовили их для вывоза.

— Уверен, часть "товара" они уже успели вывезти и спрятать… Уверен, что такие случаи не единичны, — написал Гогиев в своём инстаграме.