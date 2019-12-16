СМИ: 135 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах

В том числе в списке подозреваемых оказался игрок из тридцатки лучших по версии ATP.

135 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Оно провело расследование совместно с телеканалом ZDF, которое длилось более года. В список подозреваемых попал также трижды титулованный игрок из топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Информатором в расследовании выступил немецкий теннисист. Его личность не раскрывается.

В качестве организатора подозревается армянская мафия в семи странах Европы. К разбирательству также подключилось ФБР, результаты станут известны через несколько месяцев.