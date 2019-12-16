РВСН в 2020 году планируют произвести пуски шести межконтинентальных ракет

В настоящее время на вооружении у России состоят новейшие комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард".

Ракетные войска стратегического назначения в 2020 году планируют произвести пуски шести баллистических межконтинентальных ракет. Об этом сообщил командующий РВСН России генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что пять запусков будут проведены с космодрома Плесецк. Россия предупреждает США о любом планируемом пуске через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности, а Соединённые Штаты в рамках действующего Договора о СНВ производят инспектирование объектов.

Каракаев также рассказал о том, что стратегические ракетчики планируют провести более 200 учений, в том числе с использованием современных комплексов "Авангард", "Ярс" и "Сармат".

Генерал-полковник добавил, что в настоящее время на вооружении у РВСН состоит около 100 новых установок, к 2024 году планируется переоснастить войска новейшими техническими средствами на 100%. В их составе не останется ракетных комплексов советского производства.

Командующий подчеркнул, что ракетчики несут боевое дежурство в постоянной готовности к выполнению поставленных задач, совершенствуют свои знания, практические навыки, успешно осваивают новые образцы ракетного вооружения, и отметил надёжность российского ядерного щита.

Ранее Каракаев заявлял, что ядерное оружие в России останется актуальным до тех пор, пока не утратит сдерживающей роли, и отметил, что невозможно полностью перейти на автоматические системы, поскольку ракеты — грозное оружие и требуют постоянного внимания человека.